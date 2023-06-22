فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة

أعلنت الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية التي أُقيمت اليوم الخميس، فوز مسلي آل معمر برئاسة النادي، وذلك بعد فوز قائمته أمام قائمة ثامر اليمني.

اكتساح لـ مسلي آل معمر

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن آل معمر سيقود النادي لسنة واحدة، بعد حصوله على 878 ألف و580 صوتًا مقابل 290 صوتًا لـ ثامر اليمني.

ويسعى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع أقوى الصفقات حيث يفكر في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي والمغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.