انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي 8 طائرات لتقديم الخدمة الإسعافية للحجاج خطة مانشستر سيتي لمنع برناردو سيلفا من الانتقال إلى الهلال وظائف شاغرة لدى الشراكات الإستراتيجية
أعلنت الجمعية العمومية لمؤسسة النصر غير الربحية التي أُقيمت اليوم الخميس، فوز مسلي آل معمر برئاسة النادي، وذلك بعد فوز قائمته أمام قائمة ثامر اليمني.
وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن آل معمر سيقود النادي لسنة واحدة، بعد حصوله على 878 ألف و580 صوتًا مقابل 290 صوتًا لـ ثامر اليمني.
ويسعى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع أقوى الصفقات حيث يفكر في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي والمغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.