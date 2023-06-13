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تنظمها مايكروسوفت بمشاركة أكثر من 100 دولة

فوز 3 طالبات سعوديات بمسابقة كأس التخيل العالمية

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
فوز 3 طالبات سعوديات بمسابقة كأس التخيل العالمية
المواطن - واس

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فازت طالبات المملكة العربية السعودية بدور الجهني، وريما المحمدي، وريم الحربي من المتوسطة الثانية بإدارة تعليم جدة “مكتب رابغ”؛ في مسابقة كأس التخيّل Microsoft Imagine Cup Junior التي تنظّمها مايكروسوفت؛ لتمكين الطلاب والطالبات من تطوير مهاراتهم التكنولوجية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي (AI) ومهارات الحوسبة، بمشاركة أكثر من 100دولة.

حلول ابتكارية

وشاركت الطالبات تحت اسم فريق “Shiny Stars”، حيث يشكل الطلاب والطالبات فرقاً مختلفة من جميع أنحاء العالم، لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا؛ ويطبّقون أفكارهم بالذكاء الاصطناعي؛ للتوصّل إلى حلول لأكبر التحديات في العالم.

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فكرة المشروع

وجاءت فكرة المشروع الفائز لطالبات المملكة متضمّنة، شريحة ذكية لمرضى فقدان القدرة على الكلام، تتصل بتطبيق هاتف ذكي متوافق مع جميع اللغات البشرية العالمية المنطوقة والمكتوبة، وتتيح التواصل بين مرضى “الحبسة الكلامية” والأشخاص الآخرين من خلال ترجمتها إلى نص مقروء أو مسموع.

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