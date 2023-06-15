فوكس نيوز تصف بايدن بالديكتاتور الناشئ

وصفت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية المحافظة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ديكتاتور ناشئ؛ ما أثار الكثير من ردود الفعل المتباينة.

عدم بث خطاب ترامب

واختارت قناتا “سي إن إن” و”إم إس إن بي سي” عدم بث خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الهواء مباشرة بعد مثوله أمام المحكمة، حيث إن هذا التناقض في التغطية الإعلامية للحدث يوضح مجددًا مناخ الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، وهي ظاهرة تبرز خصوصًا في القنوات الإخبارية.

وكتبت “فوكس نيوز” في شريط الأنباء: “ديكتاتور ناشئ يتحدث في البيت الأبيض بعد أن أوقف منافسه السياسي”، فيما كانت الشاشة منقسمة إلى شطرين يظهر أحدهما جو بايدن يتحدث من مقر الرئاسة ويظهر الآخر دونالد ترامب أمام أنصاره في أحد ملاعب الجولف التي يملكها في نيوجيرسي.

وانتشرت صورة شريط الأنباء على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات كثيرة.

محاكمة ترامب

وبرر الصحفي جايك تابر قرار قناتي “سي إن إن” و”إم إس إن بي سي” الإخباريتين مساء الثلاثاء الماضي بعدم بث خطاب دونالد ترامب على الهواء مباشرة بعد تغطية مكثفة لصدور لائحة الاتهام، بأن الرئيس الأمريكي السابق “يقول الكثير من الأمور غير الصحيحة والتي قد تكون خطيرة أحيانًا”.

في وقت سابق الثلاثاء، دفع ترامب أمام المحكمة في فلوريدا ببراءته من 37 تهمة تتعلق بوثائق سرية، يتناول بعضها الأسلحة النووية، اتهم بعدم حفظها وفق الأصول وتسليمها إلى الأرشيف الوطني بعد انتهاء ولايته.

جدير بالذكر أن “سي إن إن” تعرضت لانتقادات بسبب بثها برنامجًا مباشرًا مع دونالد ترامب في 10 مايو، هو جلسة أسئلة وأجوبة أمام أنصار جمهوريين ردد خلالها الرئيس السابق معلومات غير مسندة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية للعام 2020، حيث أدى ذلك إلى تسريع استقالة الرئيس التنفيذي للشبكة كريس ليخت في 7 يونيو.