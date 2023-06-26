فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

بات النجم البرازيلي روبرت فيرمينو، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

فيرمينو يقترب من الأهلي

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، اليوم الاثنين، أن فيرمينو وافق على جميع الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، ويتبقى التوقيع الرسمي فقط، من أجل الإعلان عن إتمام الصفقة.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ممثل النادي الأهلي سيلتقي بالنجم البرازيلي خلال 48 ساعة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة وتوقيع العقود.

وأكدت تقارير اليوم أن النادي الأهلي يجري محادثات مع فيرمينو، وقدم له عرضًا رسميًا بالانتقال إلى صفوفه لمدة 3 سنوات حتى يونيو عام 2026، وينتظر رد اللاعب النهائي، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي.

الرحيل عن ليفربول

وارتبط اسم فيرمينو مؤخرًا بناديي ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري الإنجليزي والتركي والبرازيلي، ولكن لم تتطور المحادثات مع أي ناد حتى الآن، الأمر الذي يُقربه من دوري روشن.

ورحل النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنهاية منافسات الموسم المنصرم، بعد 8 سنوات قضاها بين جدرانه، ما يسهل من التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.