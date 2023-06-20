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أشاد بحملة الحرب على المخدرات والقائمين عليها

فيصل بن خالد: خدمة الحجاج شرف تاريخي أصيل خصه الله بالسعودية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
فيصل بن خالد: خدمة الحجاج شرف تاريخي أصيل خصه الله بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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‏‎استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في الإمارة بمدينة عرعر أمس، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ورجال الأعمال والمواطنين في جلسته الأسبوعية.

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شرف أصيل

وأكد الأمير فيصل بن خالد في مستهل الجلسة أن خدمة الحجاج ضيوف الرحمن شرف والتزام تاريخي أصيل خصه الله بالسعودية حكومةً وشعبًا منذ تأسيس المملكة وحتى هذا العهد الزاهر انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر سواعد وطنية سخرت لها كل الإمكانات اللازمة بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة.

وأشار إلى الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي، حيث استكملت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، في ظل الامكانيات الكبيرة التي وفرتها القيادة الرشيدة لهم من لحظة وصولهم وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.

جهود كبيرة

ونوه بما قام به المتطوعون من جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في منفذ جديدة عرعر وتقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن.

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بشجاعة وبسالة رجال الأمن لتصديهم بكل حزم وقوة لعمليات ترويج وتهريب المخدرات وحماية المجتمع ومواجهة كل ما يُشكلُ خطرًا على أمنه وسلامة أفراده، مشيرا إلى العمل البطولي لشهيد الواجب الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح- رحمه الله- أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء، وداعيًا بالشفاء العاجل لرجال الأمن الذين أصيبوا أثناء أداء مهامهم في الحادثة.

حملة بالمرصاد

ونوه بالحملة الأمنية لمكافحة المخدرات التي تمضي في نجاحاتٍ كبيرةٍ ومتواصلة بتوجيهات وقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

‏واستعرض في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، متمنيًا سموه التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات في الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فيصل بن خالد.

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