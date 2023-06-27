فيصل بن خالد يتكفل بحج 22 مواطنًا ومواطنة من ذوي الرقيب الفريح والمصابين وأسرهم

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تكفل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بحج 22 من ذوي الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح- رحمه الله-، الذي توفي إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء، والمصابين من منسوبي الأمن العام وأسرهم.
ووثقت عدسة “واس” مغادرتهم من مطار محافظة رفحاء، حيث جرى استقبالهم وتوديعهم بالورود.
من جهته عبّر ذوو الرقيب الفريح والمصابون وأسرهم عن شكرهم وتقديرهم، لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز، على لفتته الكريمة بتكفله بحجهم هذا العام وعلى تعازيه ومواساته لهم، مؤكدين أن أبناء هذه البلاد الطاهرة جميعًا سيبقون جنودًا لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مكتسباته وأمنه ضد كل من يحاول العبث به، داعين المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه.