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استشهد في ميدان العز والشرف وهو يؤدي واجبه

فيصل بن خالد يعزّي ذوي شهيد الواجب عبدالعزيز الفريح

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
فيصل بن خالد يعزّي ذوي شهيد الواجب عبدالعزيز الفريح
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المواطن - واس

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لأسرة وذوي شهيد الواجب الرقيب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح، -رحمه الله -أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء.

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واجب العزاء

وقال سموه: “إن الشهيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح استشهد في ميدان العز والشرف وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه، وهذا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات وبطولات”.

وأكد أن المصاب، مصاب الجميع وأن العزاء لأسرة الشهيد وللوطن كافة، نظير ما قدمه من شجاعة وفداء، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه، خدمة لدينه ثم مليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية أمن المجتمع من خطر الجريمة.

شكر وثناء

من جهتهم، عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم، لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ولسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، على تعازيهم ومواساتهم، مؤكدين أن أبناء هذه البلاد الطاهرة جميعاً سيبقون جنوداً لهذا الوطن للدفاع عنه وحماية مكتسباته وأمنه ضد كل من يحاول العبث به، داعين المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه.


كما زار سمو أمير الحدود الشمالية ثلاثة من رجال الأمن أصيبوا أثناء أداء مهامهم في الحادثة، ونقل لهم تحيات القيادة الرشيدة، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وعبر المصابون من جانبهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها برجال الأمن، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن مواصلة العمل إلى جانب زملائهم في الميدان لمواصلة الجهود الأمنية في الحرب على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها.

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