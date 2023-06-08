فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تهديد داعش لا يقتصر على دول الساحل بل العالم كله.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المقام في الرياض، على متانة العلاقات السعودية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه من المؤسف أن دولًا متقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مخيم الهول.

مكافحة الإرهاب

وأوضح أن السعودية ستشارك في اجتماع مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، موضحًا أنه تم مناقشة سبل إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من داعش.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: ناقشنا سبل إعادة الاستقرار في الأراضي المحررة من داعش في سوريا والعراق وأكدنا على أهمية استمرار الجهود في هذا الإطار#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/z2m3g8hl8I — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بتعزيز واستمرار شراكاتها في المنطقة، لافتًا إلى امتنان واشنطن لإسهامات السعودية في التحالف الدولي ضد داعش.