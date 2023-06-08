فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تهديد داعش لا يقتصر على دول الساحل بل العالم كله.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المقام في الرياض، على متانة العلاقات السعودية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه من المؤسف أن دولًا متقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مخيم الهول.
وأوضح أن السعودية ستشارك في اجتماع مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، موضحًا أنه تم مناقشة سبل إعادة الاستقرار للمناطق المحررة من داعش.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: ناقشنا سبل إعادة الاستقرار في الأراضي المحررة من داعش في سوريا والعراق وأكدنا على أهمية استمرار الجهود في هذا الإطار#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/z2m3g8hl8I
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده بتعزيز واستمرار شراكاتها في المنطقة، لافتًا إلى امتنان واشنطن لإسهامات السعودية في التحالف الدولي ضد داعش.