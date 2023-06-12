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أكد دعمها لجهود الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

فيصل بن فرحان: السعودية داعمة لسيادة الدول والقضية الفلسطينية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
فيصل بن فرحان: السعودية داعمة لسيادة الدول والقضية الفلسطينية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، دعم السعودية المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الرامية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التصعيد واللجوء إلى القوة أو التهديد بها.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الدول العربية ومجموعة دول جزر البايسيفيك في الرياض، أن السعودية تسعى منذ عقود لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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