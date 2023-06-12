فيصل بن فرحان: السعودية داعمة لسيادة الدول والقضية الفلسطينية

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، دعم السعودية المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الرامية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون المشترك المبني على أسس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التصعيد واللجوء إلى القوة أو التهديد بها.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين الدول العربية ومجموعة دول جزر البايسيفيك في الرياض، أن السعودية تسعى منذ عقود لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
فيديو | وزير الخارجية: المملكة تؤكد دعم سيادة الدول واستقلالها للأمن والسلام.. وتسعى لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية#الإخبارية pic.twitter.com/fUuSwK49Lr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2023