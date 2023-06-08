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ترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب

فيصل بن فرحان: بعض الدول المتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
فيصل بن فرحان: بعض الدول المتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه من المؤسف أنه لا يزال هناك بعض الدول الغنية والمتقدمة التي ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع، وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المقام في الرياض، أن السعودية تقوم بدورها وتستعيد كافة مواطنيها من مواقع الصراع، ومستعدة لمساعدة من يحتاج فيما يتعلق بإعادة التأهيل والانخراط في المجتمع.

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التصدي لتمويل داعش

ولفت إلى أن الدول كافة على مسؤولية تحمل ما قام به مواطنوها ويستعيدونهم ورفع العبء عن الدول المتأثرة.

كما أكد وزير الخارجية أن السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تهديد داعش لا يقتصر على دول الساحل بل العالم كله.

وشدد على متانة العلاقات السعودية الأمريكية، موضحًا أنه تم مناقشة سبل إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في سوريا والعراق من داعش.

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