فيصل بن فرحان: بعض الدول المتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أنه من المؤسف أنه لا يزال هناك بعض الدول الغنية والمتقدمة التي ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع، وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش المقام في الرياض، أن السعودية تقوم بدورها وتستعيد كافة مواطنيها من مواقع الصراع، ومستعدة لمساعدة من يحتاج فيما يتعلق بإعادة التأهيل والانخراط في المجتمع.
ولفت إلى أن الدول كافة على مسؤولية تحمل ما قام به مواطنوها ويستعيدونهم ورفع العبء عن الدول المتأثرة.
كما أكد وزير الخارجية أن السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم داعش، لافتًا إلى أن تهديد داعش لا يقتصر على دول الساحل بل العالم كله.
وشدد على متانة العلاقات السعودية الأمريكية، موضحًا أنه تم مناقشة سبل إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في سوريا والعراق من داعش.
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: من المؤسف أن بعض الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/j5W3qmhd9e
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2023