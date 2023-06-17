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المباحثات مع إيران أكدت ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية

فيصل بن فرحان: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
فيصل بن فرحان: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة
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المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المباحثات مع إيران أكدت ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان : “نؤكد على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل”.

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وقال وزير الخارجية: “سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة”.

عودة العلاقات مع طهران

وتابع “نأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم، وأكدنا ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان “إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية لطهران للعمل”.

بينما قال وزير خارجية إيران إنه بحث مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قضايا إقليمية ودولية”.

العلاقات الاقتصادية

واضاف “المحادثات مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان” تناولت التعاون في مجالات عدة”.

وتابع “كما تناولت المحادثات مع وزير الخارجية السعودي العلاقات الاقتصادية”.

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