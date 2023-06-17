إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى نضج بهندسة البرمجيات فيصل بن فرحان: سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة الريال يُلزم كيليان مبابي باتفاق إجباري حشود من المودعين اللبنانيين تهاجم عدة بنوك في بيروت الهلال يتوصل لاتفاق مع كوليبالي بعد قليل.. مؤتمر صحفي للأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني “سدايا” أول جهة حكومية خليجيًا وعربيًا تُحقق أعلى مستوى نضج في هندسة البرمجيات 1000 قصيدة شعرية مختارة من عصر ما قبل الإسلام في مبادرة “خوالد” اتفاقية تعاون تجمع “جمعية تواصل” بـ التجمع الصحي الأول بالرياض ميسي يُنافس على جائزة أوروبية أخيرة
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المباحثات مع إيران أكدت ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان : “نؤكد على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل”.
وقال وزير الخارجية: “سأنقل دعوة الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة”.
وتابع “نأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم، وأكدنا ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان “إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية لطهران للعمل”.
بينما قال وزير خارجية إيران إنه بحث مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قضايا إقليمية ودولية”.
واضاف “المحادثات مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان” تناولت التعاون في مجالات عدة”.
وتابع “كما تناولت المحادثات مع وزير الخارجية السعودي العلاقات الاقتصادية”.
فيديو | لقطات من المؤتمر الصحفي الذي يجمع وزير الخارجية ونظيره الإيراني في طهران#الإخبارية pic.twitter.com/dYT3wo960C
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: ناقشنا مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين#الإخبارية pic.twitter.com/Szt8gluscY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023