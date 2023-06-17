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إجراءات مرتقبة لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران

فيصل بن فرحان في طهران للقاء الرئيس الإيراني

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
فيصل بن فرحان في طهران للقاء الرئيس الإيراني
المواطن - فريق التحرير

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وصل وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حسبما أعلنت قناة الإخبارية قبل قليل.

وزير الخارجية يزور طهران

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أمس الجمعة، أن الأمير فيصل سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.

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ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

إعادة فتح السفارات

وفي 6 يونيو أعادت طهران فتح سفارتها في المملكة بعد نحو 3 أشهر من الإعلان عن الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأعيد فتح مبنى سفارة طهران السابق الذي كان مغلقًا لسنوات، بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا، بحضور السفير الإيراني المعيّن في المملكة.

وعينت طهران الشهر الماضي، الدبلوماسي رفيع المستوى، علي رضا عنايتي، سفيراً جديداً في المملكة. ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

كما جاءت هذه التطورات بعد أن تبادل البلدين في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

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