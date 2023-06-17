Icon

كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد Icon زلة بايدن الجديدة تضع البيت الأبيض في مأزق Icon ريال مدريد يُبعد زيدان عن الهلال والنصر Icon عملية إطلاق صاروخ فاشلة للفضاء تحرج أوروبا Icon نصائح مهمة لسلامة الأغذية والأدوية خلال حج 1444 هـ Icon فك لغز إشارات ورسائل من كائنات فضائية Icon فيصل بن فرحان: ناقشنا مع إيران استكمال فتح البعثات الدبلوماسية بالبلدين Icon مرتضى منصور يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك Icon مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بمنفذ البطحاء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
اتسمت المباحثات بالإيجابية والوضوح

فيصل بن فرحان: ناقشنا مع إيران استكمال فتح البعثات الدبلوماسية بالبلدين

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
فيصل بن فرحان: ناقشنا مع إيران استكمال فتح البعثات الدبلوماسية بالبلدين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه ناقش مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على استئناف البعثات الدبلوماسية والقنصلية عملها في البلدين.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه قريبًا سيتم افتتاح السفارة السعودية في طهران، لافتًا إلى أن إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية لطهران للعمل.

قد يهمّك أيضاً
حشود من المودعين اللبنانيين تهاجم عدة بنوك في بيروت

حشود من المودعين اللبنانيين تهاجم عدة بنوك في بيروت

إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين

إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين

عودة العلاقات مع طهران

وأكد أن المباحثات مع إيران اتسمت بالإيجابية والوضوح، لافتًا إلى أنه يأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم.

وأوضح أنه أكد مع نظيره الإيراني ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مستطردًا أن زيارته إلى طهران تتزامن مع قرب مناسبة موسم الحج حيث تتشرف السعودية باحتضانها للحرمين الشريفين وخدمتها لضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.

 

مباحثات السعودية وإيران

بينما قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان إنه بحث مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قضايا إقليمية ودولية”.

وأضاف “المحادثات مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان” تناولت التعاون في مجالات عدة، كما تناولت العلاقات الاقتصادية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم