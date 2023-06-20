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فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية
المواطن - واس

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بسيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان.

مستجدات الأزمة السودانية

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد سمو وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

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كما جدد سمو وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

مباحثات هاتفية مع دقلو

كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، بقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد سمو وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما جدد سمو وزير الخارجية، دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

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