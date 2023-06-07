فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة.
حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.
فيديو | وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي في الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/Qd9JDwnpf7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 7, 2023