Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ناقشا أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن سبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

قد يهمّك أيضاً
طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية

طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية

لقطات جوية توثق حجم الدمار بـ سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا

لقطات جوية توثق حجم الدمار بـ سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا

تعزيز العلاقات

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأمريكية في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم