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استكمال الملفات المتعلقة بعودة العلاقات بين الرياض وطهران

فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني في طهران

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني في طهران
المواطن - فريق التحرير

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التقى وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكمال الملفات المتعلقة بعودة العلاقات بين الرياض وطهران.

وزير الخارجية في طهران

وكان وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، قد وصل، مساء اليوم، إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أمس الجمعة، أن الأمير فيصل بن فرحان سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.

 

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