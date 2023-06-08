فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة

عاتب فيصل بن هذال قناة “العربية” على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن نشرت في وقت سابق، خبر وفاة والده الشاعر خلف بن هذال عن عمر يناهز 80 عامًا، ما أثار حالة حزن كبيرة بين محبيه خلال الساعات الماضية.

وأكد فيصل بن هذال لقناة “العربية” أن والده خلف بخير ويعيش حياته بين أبنائه وعائلته، موضحًا أن الشائعات حول صحته تعودت الأسرة عليها منذ سنوات.

شائعات منذ زمن

ولفت إلى أن نبأ الوفاة الذي أشيع أمس كان سيئًا جدًا، حيث فجعت الأسرة بهذا الخبر في آخر الليل، مضيفًا “لكن تعودنا على هذه الشائعات منذ 10 سنوات”.

وعلى إثره تفاعل رواد موقع “تويتر” مع هذا العتاب، فقال المغرد حمود البرقاوي “برد قلبي ابن العم فيصل بن خلف بن هذال في العربية شلون تنقل خبر مصدره إشاعة ساعدوا على نشرها.. بيض الله وجهك يا أبو خلف وحفظ الله شاعر الوطن رمز الشعر والأدب خلف بن هذال وأطال الله في عمره على طاعته”.

وأضاف محمد بن سوقي “الحمدلله على سلامته أبو هذال الله يحفظه لكم شاعر الوطن”.

نفي الوفاة

وفي وقت سابق، نفى فيصل وشقيقه متعب على حسابهما بموقع “تويتر”، نبأ وفاة والدهما الشاعر الكبير خلف بن هذال العتيبي، الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام السعودية ومنهم “العربية”.

وقال متعب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أبوي بخير وطيب ولله الحمد الله يطول عمره ويخليه لنا خلف بن هذال”.