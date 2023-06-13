فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع

وصل منسوب المياه في بعض شوارع تركيا إلى درجة أن بعض السكان لجؤوا إلى القوارب لاستخدامها وسيلة مواصلات إلى أعمالهم، في ظل صعوبة تحرك السيارات، وذلك بعدما ضربت الفيضانات البلاد منذ بداية الشهر، وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عواصف رعدية، بفيضانات أغرقت وملأت الشوارع في عدة مدن، فيما يتوقع أن تهطل موجات أخرى من هذه الأمطار خلال الأيام القادمة.

وأظهرت مقاطع فيديو 7 رجال من سكان مدينة سامسون على متن قارب يسير بهم على سيل المياه في الشوارع، وعدد منهم يجدف بمجاديف القارب في المياه الغزيرة، في طريقهم إلى أعمالهم.

وفي العاصمة أنقرة، تسببت أمطار غزيرة في فيضانات، لتتحول الشوارع إلى أنهار تجرف السيارات، وشوهدت إحدى العائلات وهي تحاول الخروج متسلقة من نافذة سيارتها.

فيضانات تركيا

وتأتي الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على طول الساحل الواقع على البحر الأسود شمال البلاد، وتسببت في وفاة 3 أشخاص على الأقل قبل أسبوع.

كما أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، تحذيرًا من هطول أمطار غزيرة قوية ورعدية على 11 مقاطعة.

تغير المناخ

وتتعرض تركيا لموجات من الفيضانات والأمطار الغريزة في شمالها، بجانب حرائق في الغابات في جنوبها العامين الأخيرين، بدرجة حادة عن المعتاد، في تحول يرجعه باحثون في علوم البيئة إلى تغير المناخ.