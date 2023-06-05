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أدت إلى وقوع بعض الضحايا أيضًا

فيضانات غزيرة تجرف الطرق السريعة في تركيا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
فيضانات غزيرة تجرف الطرق السريعة في تركيا
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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أسفرت الأمطار الغزيرة في عدة مقاطعات تركية على الساحل الشمالي للبحر الأسود عن فيضانات أدت إلى مقتل شخصين على الأقل وفقد آخر، بالإضافة إلى جرف الأشجار والسيارات والحيوانات وغمر المباني في عدة مقاطعات، بما في ذلك كاستامونو وسامسون وسينوب وأماسيا وتشوروم.

انهيار الطرق

ووفقًا للتقارير، فإن الأمطار الشديدة تسببت في مقتل رجل كبير السن كان يحاول إنقاذ الحيوانات والمرور معهم فوق الجسر عندما فقد توازنه وسقط وسط الفيضان.

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وفقد شخصان بعد أن غمرت المياه سيارة تقل ثلاثة أشخاص في مقاطعة أماسيا الشمالية في قرية كيشلاكيك.

وأدت الأمطار الغزيرة التي بدأت خلال الليل في الأجزاء الشمالية إلى انهيار الطرق في كاستموني وسط تركيا وجرف أحد الطرق السريعة.

إجلاء السكان

كما أدت هذه الأوضاع إلى قيام خدمات الأرصاد الجوية التركية الحكومية بإصدار تحذير بـ الكود البرتقالي، وتم الإعلان عن إغلاق المدارس، وعلاوة على ذلك، وكتدبير احترازي، أرسلت سلطات بلدية العاصمة، فضلًا عن بلديتي كافاك ولاديك، فرقًا لإجلاء السكان في المناطق المتضررة من منطقة لاديك.

كما عرقلت الفيضانات الحياة في العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق، حيث شهدت أيضًا هطول أمطار غزيرة متقطعة خلال الأسبوع الماضي، مع تضرر عدد من أماكن العمل والطوابق الأرضية للمباني.

 

ويُذكر أن منطقة البحر الأسود معرضة للفيضانات بسبب مناخها الممطر لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة ويربط الخبراء ذلك بتغير المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم كمية هطول الأمطار.

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