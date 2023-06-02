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بعد رحيله عن الفريق

فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا
المواطن - فريق التحرير

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ظهر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بشكل مميز خلال الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل نهاية مشواره هذا الموسم.

الجماهير لن تنسى إيغالو

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف إيغالو مع الهلال والمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم خلال المونديال.

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وعلق حساب كأس العالم فيفا على رحيل المهاجم النيجيري، قائلًا: “لطالما كان في الموعد لخدمة نادي الهلال بأفضل شكل ممكن.. أوديون إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا”.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC

وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يناير 2021، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وخطف الأنظار معه، قبل أن ينتقل إلى الهلال في الميركاتو الشتوي التالي.

وتألق المهاجم النيجري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال هذا الموسم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل 8 مرات، وخسر 5 لقاءات، ونجح في تسجيل 54 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه خسر أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، ما أثار غضب الجماهير من اللاعبين.

 

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