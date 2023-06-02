فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا

ظهر المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بشكل مميز خلال الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل نهاية مشواره هذا الموسم.

الجماهير لن تنسى إيغالو

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات وأهداف إيغالو مع الهلال والمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم خلال المونديال.

وعلق حساب كأس العالم فيفا على رحيل المهاجم النيجيري، قائلًا: “لطالما كان في الموعد لخدمة نادي الهلال بأفضل شكل ممكن.. أوديون إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا”.

وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في يناير 2021، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وخطف الأنظار معه، قبل أن ينتقل إلى الهلال في الميركاتو الشتوي التالي.

وتألق المهاجم النيجري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية.

الهلال هذا الموسم

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل 8 مرات، وخسر 5 لقاءات، ونجح في تسجيل 54 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه خسر أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، ما أثار غضب الجماهير من اللاعبين.