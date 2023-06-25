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خلال مواجهة المغرب بنسخة 1994

فيفا يستعيد ذكرى أول انتصار مونديالي لـ الأخضر

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
فيفا يستعيد ذكرى أول انتصار مونديالي لـ الأخضر
المواطن - فريق التحرير

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استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات فوز الأخضر الأول بنهائيات المونديال خلال مواجهة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

فوز الأخضر الأول بالمونديال

ونشر حساب كأس العالم فيفا، مقطع فيديو للقطات من المباراة، وعلق قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 1994 حقق المنتخب السعودي انتصاره الأول عبر تاريخ نهائيات كأس العالم على حساب المنتخب المغربي”.

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السعودية والمغرب مونديال 1994
جانب من مباراة المنتخبين

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد واجه نظيره المغربي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 1994، وتقدم الأخضر من ركلة جزاء عن طريق سامي الجابر.

ونجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في تسجيل التعادل عن طريق محمد شاوش، قبل أن يحرز فؤاد أنور هدف التقدم من تسديدة صاروخية بنهاية أحداث الشوط الأول، ليقود الأخضر لتحقيق انتصاره الأول في المونديال.

السعودية والمغرب مونديال 1994
فؤاد أنور – المصدر fifa

تألق المنتخب السعودي

وشارك الأخضر في نهائيات كأس العالم 1994 للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بشكل مميز، على الرغم من تواجده في مجموعة صعبة تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب، ونجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال 1994 بالخسارة ضد هولندا بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على المغرب بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتغلب على بلجيكا بهدف دون رد، ولكنه خسر في دور الـ16 أمام السويد.

بلجيكا والسعودية في كأس العالم 1994
مباراة السعودية وبلجيكا

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