فيفا يستعيد ذكرى أول انتصار مونديالي لـ الأخضر

استعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات فوز الأخضر الأول بنهائيات المونديال خلال مواجهة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

فوز الأخضر الأول بالمونديال

ونشر حساب كأس العالم فيفا، مقطع فيديو للقطات من المباراة، وعلق قائلًا: “في مثل هذا اليوم من عام 1994 حقق المنتخب السعودي انتصاره الأول عبر تاريخ نهائيات كأس العالم على حساب المنتخب المغربي”.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد واجه نظيره المغربي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 1994، وتقدم الأخضر من ركلة جزاء عن طريق سامي الجابر.

ونجح المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في تسجيل التعادل عن طريق محمد شاوش، قبل أن يحرز فؤاد أنور هدف التقدم من تسديدة صاروخية بنهاية أحداث الشوط الأول، ليقود الأخضر لتحقيق انتصاره الأول في المونديال.

تألق المنتخب السعودي

وشارك الأخضر في نهائيات كأس العالم 1994 للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بشكل مميز، على الرغم من تواجده في مجموعة صعبة تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب، ونجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال 1994 بالخسارة ضد هولندا بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على المغرب بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتغلب على بلجيكا بهدف دون رد، ولكنه خسر في دور الـ16 أمام السويد.