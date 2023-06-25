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النادي الملكي يرغب في تجديد عقده

فينيسيوس جونيور يحسم مصيره مع ريال مدريد

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
فينيسيوس جونيور يحسم مصيره مع ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إسبانية عن مصير البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية إن الريال سيجدد عقد نجمه البرازيلي صاحب الـ22 عامًا خاصة أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، التفريط في اللاعب البرازيلي.

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وأكدت صحيفة Marca أن ريال مدريد سيعتمد على اللاعب البرازيلي لقيادة هجوم الفريق بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف فريق الاتحاد كما أن الريال سيسعى لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أرقام فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد 

يذكر أن فينيسيوس لعب مع ريال مدريد 225 مباراة في كل المسابقات خلال آخر 5 سنوات حيث سجل 59 هدفًا وصنع 64.

وفي وقت سابق، أقدم أحد لاعبي نادي فالنسيا على تصرف أثار غضب فينيسيوس جونيور ونجوم نادي ريال مدريد، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في مايو الماضي.

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - فالنسيا ضد الريال

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب فالنسيا ألقى كرة أمام الكرة التي كان يصنع بها جونيور هجمة خطيرة للريال مما تسبب في تعطيل اللعب وتعطيل الهجمة لـ ريال مدريد، وسط حالة من الغضب من لاعبي النادي الملكي حيث طالبوا حكم المباراة بمعاقبة لاعب فالنسيا.

وعلى الفور، اتجه الحكم لمنح لاعب فالنسيا البطاقة الصفراء بالإضافة إلى منح ريال مدريد ركلة حرة.

وطُرد اللاعب البرازيلي في اللحظات الأخيرة من المباراة، وذلك بعد احتكاك ومشادة بينه وبين بعض من لاعبي فالنسيا، بسبب شعور اللاعب البرازيلي بالغضب من مضايقات جماهير فالنسيا العنصرية ضده.

 

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