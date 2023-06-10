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مع بحث التعاون في المجال العسكري

قائد القوات البحرية يرأس وفد الدفاع بمعرض ماديكس في كوريا الجنوبية

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ مساءً
قائد القوات البحرية يرأس وفد الدفاع بمعرض ماديكس في كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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ترأس قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية البحرية “ماديكس” في جمهورية كوريا الجنوبية.

وقام قائد القوات البحرية والوفد المرافق له بجولة في المعرض، شملت عددًا من أجنحة ومنصات الشركات المتخصصة في مجال الدفاع البحري، واطّلع خلال الجولة على أحدث المنظومات والتقنيات الدفاعية الحديثة.

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والتقى الغفيلي على هامش المعرض، وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، إلى جانب عدد من الشخصيات من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة.

بحث التعاون

من جانب آخر، التقى قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية الكوري الفريق أول لي جونج هو. وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

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