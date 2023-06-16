قائد قوات الجوازات للحج يتفقد الصالات بمطار جدة

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وقف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على سير العمل في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وحث اللواء المربع منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.