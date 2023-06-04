قائمة أخضر السيدات لمعسكر جيرونا

يستعد أخضر السيدات بقيادة المدربة الفنلندية روزا لابي سيبالا، لخوض معسكر إعدادي في مدينة جيرونا الإسبانية من 4 حتى 18 من شهر يونيو الحالي.

الاستعداد لمواجهتي أندورا

وسيخوض أخضر السيدات مباراتين وديتين أمام منتخب أندورا على ملعب Estadi Municipal De Peralada، حيث ستقام المباراة الأولى في اليوم العاشر من المعسكر الموافق 13 يونيو بينما ستكون الودية الثانية 17 يونيو.

قائمة أخضر السيدات

واستدعت الفنلندية روزا لابي سيبالا 27 لاعبة لمعسكر المنتخب السعودي للسيدات، وهن؛ سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، نوال القليش، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي ولانه عبدالرزاق.

ويتواجد في قائمة المنتخب السعودي للسيدات لمعسكر جيرونا أيضًا؛ موضي عبدالمحسن، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، أميرة أبو السمح، ريما الثقفي، ليان جوهري، سارة حمد، داليا أبو لبن وصبا توفيق.

كما ضمت قائمة أخضر السيدات كلاً من؛ مجد العتيبي، البندري الهوساوي، شروق الهوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور وعذى الفهد.