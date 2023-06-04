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استعدادًا لمواجهتي منتخب أندورا

قائمة أخضر السيدات لمعسكر جيرونا

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
قائمة أخضر السيدات لمعسكر جيرونا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد أخضر السيدات بقيادة المدربة الفنلندية روزا لابي سيبالا، لخوض معسكر إعدادي في مدينة جيرونا الإسبانية من 4 حتى 18 من شهر يونيو الحالي.

الاستعداد لمواجهتي أندورا

وسيخوض أخضر السيدات مباراتين وديتين أمام منتخب أندورا على ملعب Estadi Municipal De Peralada، حيث ستقام المباراة الأولى في اليوم العاشر من المعسكر الموافق 13 يونيو بينما ستكون الودية الثانية 17 يونيو.

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أخضر السيدات
موعد المعسكر – المصدر @saff_wfd

قائمة أخضر السيدات

واستدعت الفنلندية روزا لابي سيبالا 27 لاعبة لمعسكر المنتخب السعودي للسيدات، وهن؛ سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، نوال القليش، حورية الشمراني، بيان صدقة، لين محمد، تالة الغامدي ولانه عبدالرزاق.

أخضر السيدات
لاعبات المنتخب – المصدر @saff_wfd

ويتواجد في قائمة المنتخب السعودي للسيدات لمعسكر جيرونا أيضًا؛ موضي عبدالمحسن، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، أميرة أبو السمح، ريما الثقفي، ليان جوهري، سارة حمد، داليا أبو لبن وصبا توفيق.

كما ضمت قائمة أخضر السيدات كلاً من؛ مجد العتيبي، البندري الهوساوي، شروق الهوساوي، نورة إبراهيم، البندري مبارك، فدوى خالد، جوري طارق، فاطمة منصور وعذى الفهد.

المنتخب السعودي للسيدات
قائمة المنتخب – المصدر @saff_wfd

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