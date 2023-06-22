قائمة خالد العيسى النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الأهلي

كشف النادي الأهلي- قبل قليل- عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية النادي خلال الفترة المقبلة وذلك بقيادة خالد العيسى.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الأهلي” في “تويتر” القائمة النهائية المرشحة والتي جاءت مكونة من: “العيسى مرشح للرئاسة، خالد الهندي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان خان مرشح للعضوية، عبدالإله ناصر الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.

رسالة إلى خالد العيسى

وفي يوم الجمعة الماضية، أعلن بندر الدعجاني، العضو الذهبي بالنادي الأهلي، عن أنه لن يتقدم بأي طعون على القائمة المرشحة لـ رئاسة وعضوية الأهلي والتي يترأسها العيسى.

وقال الدعجاني عبر حسابه في “تويتر”: “تأكيدًا لما ذكره الدكتور زياد اليوسف بأننا لن نقدم أي طعون على قائمة الدكتور خالد العيسى، وذلك لمصلحة الأهلي أولًا ولضيق الوقت لتجهيز الفريق للموسم الجديد، نسأل الله التوفيق لقائمة العيسى، ومجلس إدارته لتحقيق طموح جماهير الأهلي”.