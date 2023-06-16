قانوني يوضح أخطاء قاتلة بقوائم أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد

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كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان عن أخطاء قاتلة ارتكبها بعض المرشحين في قوائم أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد؛ حيث تم استبعاد الكثير منهم بعد أن كانوا مرشحين على مقعدي الرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.
وقال الشعلان عبر حسابه في “تويتر”: “بعد اطلاعي على القوائم المستبعدة للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية الـ4، صُدمت جدًّا من أسباب بدائية للاستبعاد وقعوا بها حيث تقول المادة 13 ألا يزيد العمر على 65 عامًا بجانب وجود خبرة لديهم”.
وأضاف: “المادة رقم 25 تقول بأنه يجب التقدم للمنصة الإلكترونية لكن البعض لم يتقدم، المادة تقول إنه يجب إرفاق صورة شخصية لكن مرشح في قائمة هلالي لم يرفق صورة شخصية”.
#جهل #قانون
بعد إطلاعي على القوائم المستبعدة للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية الأربعة.
صُدمت جداً👎من أسباب بدائيّة للاستبعاد وقعوا بها:
م١/١٣/ط أن لايزيد العمر عن ٦٥عاماً، و(ي)الخبرة.
م١/٢٥ عدم التقدم للمنصة الإلكترونية.
م١/٦/هـ (بقائمة مرشح هلالي) عدم إرفاق صورة شخصية! pic.twitter.com/eVYDCH641v
— خالد الشعلان⚖️ (@k_alsh3laan) June 16, 2023