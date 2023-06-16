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أدت لاستبعاد بعض من المرشحين على رئاسة وعضوية الأندية الـ4

قانوني يوضح أخطاء قاتلة بقوائم أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
قانوني يوضح أخطاء قاتلة بقوائم أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشف القانوني الرياضي خالد الشعلان عن أخطاء قاتلة ارتكبها بعض المرشحين في قوائم أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد؛ حيث تم استبعاد الكثير منهم بعد أن كانوا مرشحين على مقعدي الرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

وقال الشعلان عبر حسابه في “تويتر”: “بعد اطلاعي على القوائم المستبعدة للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الأندية الـ4، صُدمت جدًّا من أسباب بدائية للاستبعاد وقعوا بها حيث تقول المادة 13 ألا يزيد العمر على 65 عامًا بجانب وجود خبرة لديهم”.

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استبعاد مرشح من قائمة انتخابية في الهلال

وأضاف: “المادة رقم 25 تقول بأنه يجب التقدم للمنصة الإلكترونية لكن البعض لم يتقدم، المادة تقول إنه يجب إرفاق صورة شخصية لكن مرشح في قائمة هلالي لم يرفق صورة شخصية”.

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