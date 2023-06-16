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القاتل كان تحت تأثير الشبو والمخدر لم يعفِه من العقوبة

قتل القرهدي فعل شنيع ودخيل على المجتمع والحكم الشرعي رادع

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
قتل القرهدي فعل شنيع ودخيل على المجتمع والحكم الشرعي رادع
المواطن - فريق التحرير

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تعد الجريمة النكراء التي ارتكبها الجاني بركات بن جبريل الكناني فعلًا شنيعًا ودخيلًا على المجتمع السعودي، وقد جاء تنفيذ الحكم الشرعي على الجاني ليكون رادعًا لكل نفس تستهدف الأنفس البشرية بأي شكل كان.

سلوك إجرامي

إقدام الجاني على جريمته الشنعاء جاء بسبب تعاطيه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، حيث حفزت هذه الآفة السلوك الإجرامي لديه؛ مما أدى به إلى إقدامه على جريمة القتل، وإن ارتكاب أي جريمة تحت تأثير المخدرات لن يعفي الجاني من العقوبة.

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كفاءة الأمن

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني بوقتٍ وجيز يعكس كفاءة الأمن في السعودية، والدولة لن تتهاون في إيقاع العقوبات وتطبيق الشرع بحق كل معتدٍ.

تنفيذ حكم القتل تعزيزًا

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

أقدم/ بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني- سعودي الجنسية- على قتل/ بندر بن طه بن محمد القرهدي- سعودي الجنسية- وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار؛ مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وتعاطيه لها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه.

جريمة بشعة

ونظرًا لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني- سعودي الجنسية- يوم الخميس بتاريخ 26/ 11/ 1444هـ الموافق 15/ 6/ 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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