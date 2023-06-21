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قدوم كانتي يُعجل برحيل نجمي الاتحاد

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
قدوم كانتي يُعجل برحيل نجمي الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي سابقًا.

وتسبب قدوم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية إلى نادي الاتحاد، في التعجيل برحيل كل من البرازيلي برونو هنريكي والمصري طارق حامد.

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إدارة الاتحاد سوف تسعى للتخلص من برونو هنريكي وطارق حامد، حيث ارتبط أسم هنريكي بالانضمام لأحد الأندية البرازيلية في الفترة المقبلة، بينما يفكر الزمالك المصري في التعاقد مجددًا مع طارق حامد قبل بداية موسم 2023/2024.

تفاصيل عقد كانتي

وأعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع كانتي صاحب الـ32 عامًا، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث تم التوقيع بالأمس، بعدما أكمل الفحوصات الطبية في أحد المراكز المتخصصة في دبي.

وبات نجم تشيلسي، ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

برونو هنريكي
هنريكي – المصدر @ittihad

ويملك كانتي مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره في صفوف نادي بولوني الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى صفوف كان، ومنه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي في أغسطس عام 2015.

وخطف النجم الفرنسي الأنظار مع ليستر سيتي، لينتقل إلى تشيلسي بعد عام واحد، ليصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم طوال السنوات الماضية، قبل أن يوقع لنادي الاتحاد.

طارق حامد لاعب الاتحاد

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