Icon

احتراق ملايين الأفدنة في أسوأ حرائق للغابات بكندا Icon إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد Icon بنزيما قائد الاتحاد بديلًا لـ أحمد حجازي Icon سائق متهور يدهس صاحب سطحة بالرياض Icon دوري روشن وجهة ساديو ماني بعد مغادرة بايرن ميونخ Icon بايدن: لم أجرِ أي اتصال بوزير العدل بشأن لائحة اتهام ترامب Icon مروج الأقراص المحظورة في الجوف بقبضة الأمن Icon الهلال يراقب صفقة مميزة في نهائي دوري أبطال أوروبا Icon السفير نواف المالكي لـ “المواطن”: طريق مكة حظيت بتقدير شعب باكستان وحكومته Icon بوريس جونسون يستقيل من البرلمان البريطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في حال إتمام الصفقة

قدوم مورينيو إلى الأهلي يقرب نجم الريال السابق

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
قدوم مورينيو إلى الأهلي يقرب نجم الريال السابق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، لتدريب الفريق الكروي الأول بالراقي خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفي حال نجح المدرب البرتغالي في القدوم وتدريب الأهلي، فسوف يجلب معه النجم الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا، وذلك كون الثنائي عملا معًا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2013.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة وأتربة على المدينة المنورة حتى المساء

أمطار غزيرة وأتربة على المدينة المنورة حتى المساء

مصرع 42 شخصًا في هايتي بسبب الفيضانات

مصرع 42 شخصًا في هايتي بسبب الفيضانات

مسيرة مورينيو

وسبق لـ مورينيو تدريب العديد من الأندية مثل بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي وانتقل لتدريب نادي روما في عام 2021.

راموس ومورينيو

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع راموس

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلًا عن الصحافي التركي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع راموس، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة موافقة راموس على عرض الأهلي، سيتزامل في دوري روشن السعودي مع الثنائي المدريدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا للاتحاد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن المدافع الإسباني يملك عرضًا من نادي إشبيلية الإسباني، بجانب تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، ويتوقع أن يحسم وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأعلنت الإدارة قبل أيام عن رحيله رسميًا، وخاض آخر مباراة بقميصه ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ على خصوصيتكم خلال إجراء الفحص
السعودية اليوم

صحة الرياض لـ المرضى: تأكدوا من الحفاظ...

السعودية اليوم
التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا
السعودية اليوم

التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته...

السعودية اليوم
النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29
آخر الاخبار

النصر الأقوى هجوميًا بعد الجولة الـ29

آخر الاخبار
لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية
العالم

لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية...

العالم
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4...

الرياضة
القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة للعراق
السعودية اليوم

القصبي: جميع إمكانيات السعودية ومعلوماتها رهن إشارة...

السعودية اليوم
نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على الطبيعة
السعودية اليوم

نيوم تخصص 95% من مساحتها للمحافظة على...

السعودية اليوم