قدوم مورينيو إلى الأهلي يقرب نجم الريال السابق

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، لتدريب الفريق الكروي الأول بالراقي خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وفي حال نجح المدرب البرتغالي في القدوم وتدريب الأهلي، فسوف يجلب معه النجم الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا، وذلك كون الثنائي عملا معًا في نادي ريال مدريد خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2013.

مسيرة مورينيو

وسبق لـ مورينيو تدريب العديد من الأندية مثل بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي وتوتنهام الإنجليزي وانتقل لتدريب نادي روما في عام 2021.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع راموس

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلًا عن الصحافي التركي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع راموس، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة موافقة راموس على عرض الأهلي، سيتزامل في دوري روشن السعودي مع الثنائي المدريدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا للاتحاد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن المدافع الإسباني يملك عرضًا من نادي إشبيلية الإسباني، بجانب تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، ويتوقع أن يحسم وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأعلنت الإدارة قبل أيام عن رحيله رسميًا، وخاض آخر مباراة بقميصه ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.