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تسخير كافة الإمكانيات لدخول ضيوف الرحمن

قدوم 1.342.351 حاجًّا من خارج السعودية حتى الاثنين

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
قدوم 1.342.351 حاجًّا من خارج السعودية حتى الاثنين
المواطن - واس

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أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,342,351) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 6/ 2023م.

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المنافذ الدولية

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجاً.

تقديم أرقى الخدمات للحجاج

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

 

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