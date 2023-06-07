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تفاقم المخاوف من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي

قرار الخفض الطوعي سيضع حدًا لخسائر النفط

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
قرار الخفض الطوعي سيضع حدًا لخسائر النفط
المواطن - فريق التحرير

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واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الأربعاء، مع تفاقم المخاوف من الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي، عقب الزيادة المكتسبة بعد تعهد السعودية، أكبر مصدري الخام، في وقت سابق هذا الأسبوع بزيادة تخفيضات الإنتاج.

تراجع العقود الآجلة

وتوقع بعض المحللين ل، شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن الخفض الطوعي من جانب السعودية، وهو الأكبر في المملكة منذ سنوات، سيضع حداً لانخفاض أسعار النفط.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.5% إلى 75.89 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5% إلى 71.39 دولارًا للبرميل.

النفط الأمريكي

وقفز الخامان القياسيان أكثر من دولار، الاثنين الماضي، مدعومين بقرار السعودية، الأحد الماضي، خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً إلى 9 ملايين برميل يومياً اعتباراً من يوليو /تموز.

وأثارت الزيادة غير المتوقعة للمخزونات مخاوف بشأن استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم في وقت ينمو فيه الطلب على السفر خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن عطلة رسمية هناك.

انكماش صادرات الصين

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي هذا العام سيرتفع بشكل أسرع وأن زيادة الطلب ستهدأ مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأظهرت بيانات رسمية صينية، اليوم الأربعاء، أن صادرات الصين انكمشت بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً في مايو أيار وأن الواردات تراجعت وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث واجه المصنعون صعوبات في جذب طلب من الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيئاً.

 

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