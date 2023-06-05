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سُجنت عقدين بتهمة قتل أطفالها الأربعة

قرار بالعفو عن أسوأ قاتلة سفاحة في أستراليا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
قرار بالعفو عن أسوأ قاتلة سفاحة في أستراليا
المواطن - فريق التحرير

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عفت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، عن أسوأ قاتلة سفاحة في أستراليا، بعد أن أشارت أدلة جديدة إلى أنها لم تقتل أطفالها الأربعة، بعدما قضت عقوبة حبس تصل لـ 20 عامًا.

قتلت أبناءها الأربعة

وقضت كاثلين فولبيغ 20 عامًا في السجن، بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أنها قتلت ابنيها كالب وباتريك وبنتيها سارة ولورا على مدى عشر سنوات، وفقًا لـ “بي بي سي”.

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وكشف تحقيق حديث واستمعت فيه المحكمة إلى آراء بعض العلماء الذين يعتقدون أن الأطفال ربما ماتوا بشكل طبيعي.

لغز وفاة الأبناء

ووُصفت قضية المرأة البالغة من العمر 55 عامًا، بأنها واحدة من أكبر حالات الإخفاق في تطبيق العدالة في أستراليا.

وحكم على فولبيغ، التي ظلت تقول إنها بريئة، بالسجن في عام 2003 لمدة 25 عاما لقتل ثلاثة من الأطفال، وقتل ابنها الأول، كالب.

وظل الأطفال يموتون فجأة على مدى عشر سنوات بين عامي 1989 و1999، وكانت أعمارهم تتراوح بين 19 يومًا و19 شهرًا، وقالت النيابة العامة في محاكمتها إنها خنقتهم.

تحقيقات النيابة

ولم تتوصل الاستئنافات السابقة، والتحقيق المنفصل في عام 2019 في القضية إلى وجود أي أساس للارتياب المعقول في الأدلة، وكانت المحكمة قد أولت أهمية أكبر للأدلة الظرفية في محاكمة فولبيغ الأصلية.

ووافقت النيابة في التحقيق الجديد، الذي رأسه القاضي المتقاعد، توم باثورست، على أن الأبحاث بشأن الطفرات الجينية غيرت فهمهم لوفيات الأطفال.

أدلة جديدة

وأعلن المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز، مايكل دالي، اليوم الاثنين، أن باثورست توصل إلى وجهة نظر حازمة، لأن هناك شكاً معقولاً في أن تكون فولبيغ مذنبة، أو في ارتكابها لتلك الجرائم.

ووقع حاكم ولاية نيو ساوث ويلز، نتيجة لذلك، على عفو كامل، وأمر بالإفراج الفوري عن فولبيغ من السجن.

أسباب وفاة طبيعية

وقال دالي: “كانت محنة استمرت 20 عامًا، وأتمنى لها السلام”، وأضاف أنه متضامن أيضًا مع والد الأطفال كريغ فولبيغ.

وأشار محامو فولبيغ، في تحقيق عام 2022، إلى عدم المعقولية الأساسية لوفاة أربعة أطفال من أسرة واحدة لأسباب طبيعية دون سن الثانية.

العفو غير المشروط

وقال المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز، إن العفو غير المشروط لا يلغي إدانات فولبيغ. وسيترك هذا لمحكمة الاستئناف الجنائي لتقرره، إذا أراد القاضي باثورست إحالة القضية إليها، وهي مسألة قد تستغرق ما يصل إلى عام.

وإن ألغيت إداناتها، فيمكنها حينئذ مقاضاة الحكومة للحصول على تعويضات قد تبلغ ملايين الدولارات.

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