قرار بالعفو عن أسوأ قاتلة سفاحة في أستراليا

عفت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، عن أسوأ قاتلة سفاحة في أستراليا، بعد أن أشارت أدلة جديدة إلى أنها لم تقتل أطفالها الأربعة، بعدما قضت عقوبة حبس تصل لـ 20 عامًا.

وقضت كاثلين فولبيغ 20 عامًا في السجن، بعد أن توصلت هيئة محلفين إلى أنها قتلت ابنيها كالب وباتريك وبنتيها سارة ولورا على مدى عشر سنوات، وفقًا لـ “بي بي سي”.

وكشف تحقيق حديث واستمعت فيه المحكمة إلى آراء بعض العلماء الذين يعتقدون أن الأطفال ربما ماتوا بشكل طبيعي.

لغز وفاة الأبناء

ووُصفت قضية المرأة البالغة من العمر 55 عامًا، بأنها واحدة من أكبر حالات الإخفاق في تطبيق العدالة في أستراليا.

وحكم على فولبيغ، التي ظلت تقول إنها بريئة، بالسجن في عام 2003 لمدة 25 عاما لقتل ثلاثة من الأطفال، وقتل ابنها الأول، كالب.

وظل الأطفال يموتون فجأة على مدى عشر سنوات بين عامي 1989 و1999، وكانت أعمارهم تتراوح بين 19 يومًا و19 شهرًا، وقالت النيابة العامة في محاكمتها إنها خنقتهم. تحقيقات النيابة

ولم تتوصل الاستئنافات السابقة، والتحقيق المنفصل في عام 2019 في القضية إلى وجود أي أساس للارتياب المعقول في الأدلة، وكانت المحكمة قد أولت أهمية أكبر للأدلة الظرفية في محاكمة فولبيغ الأصلية.