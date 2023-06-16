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أزرق الرياض مهتم بالتعاقد معه صيف العام الحالي

قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أبدى نادي الهلال مؤخرًا إعجابه بقدرات اللاعب البرتغالي رافا سيلفا نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي بنفيكا البرتغالي وذلك حيث طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقارير البرتغالية فإن إدارة بنفيكا لا تخطط لرحيل سيلفا صاحب الـ30 عامًا حيث سينتهي عقده صيف العام المقبل مع الفريق البرتغالي.

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15 مليون يورو لا تُغري بنفيكا

وكان أحد الأندية الإماراتية فكّر في التعاقد مع سيلفا مقابل 15 مليون يورو لكن نادي بنفيكا رفض العرض.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن وفدًا هلاليًا اجتمع مع سيلفا ووكيل أعماله، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، بعد توقف مفاوضات تمديد عقده مع بنفيكا.

وأشارت تقارير إلى أن وكيل رافا سيلفا، أكد وجود عرض رسمي من نادي الهلال، مشددًا على إمكانية انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف، لتتفاعل الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مبدية سعادتها بالصفقة.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة Record البرتغالية، اليوم الجمعة، أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي لإدارة بنفيكا، من أجل حسم صفقة رافا سيلفا، خاصة أن تعاقده مع الفريق مستمر حتى عام 2024.

رافا سيلفا لاعب بنفيكا

أرقام رافا سيلفا

ويملك رافا سيلفا صاحب الـ30 عامًا مسيرة مميزة، حيث خاض 448 مباراة مع الأندية التي لعب في صفوفها، ونجح في تسجيل 109 أهداف، كما قدم 81 تمريرة حاسمة.

 

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