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بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية

قرار حاسم منتظر من مودريتش اليوم

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ مساءً
قرار حاسم منتظر من مودريتش اليوم
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر نجم ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش ليلة تاريخية، مساء اليوم الأحد، حيث سيخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية.

نهائي دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم ضد نظيره الإسباني في نهائي دوري الأمم الأوروبية، عند الساعة 9:45 مساء اليوم الأحد، على ملعب “فينورد” في هولندا.

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وتأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، فيما صعدت كرواتيا بعد تجاوز هولندا بنتيجة 4\2، في لقاء امتد إلى الوقت الإضافي.

نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023
موعد النهائي – المصدر @UEFA

مودريتش يتخذ قرارًا مصيريًا

ويأمل مودريتش في حمل الكأس الأول مع المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، خاصة مع اقتراب نهاية مسيرته الدولية، حيث يتوقع أن يتخذ قرارًا مصيريًا بعد انتهاء مباراة اليوم أيًا كانت النتيجة.

وتبدو فرصة استمرار مودريتش في اللعب مع المنتخب الكرواتي صعبة للغاية، حيث إن ذلك سيؤثر على أداءه مع فريقه، خاصة أن سيُكمل عامه الـ38 في شهر سبتمبر المقبل، الأمر الذي قد يدفعه لاتخاذ قرار باعتزال اللعب الدولي.

مودريتش
لوكا – المصدر @RudyGaletti

ويملك لوكا مسيرة مميزة مع المنتخب الكرواتي، حيث قاده لاحتلال المركزين الثاني والثالث في نهائيات كأس العالم 2018 و2022، ويطمح لتحقيق إنجاز استثنائي اليوم.

ولن يكون الاعتزال الدولي القرار الوحيد المنتظر من مودريتش، حيث يتوقع أن يعلن قراره النهائي بشأن العرض المقدم إليه من دوري روشن السعودي، بعدما رفض أول عرضين، على أن يحسم قراره بشأن العرض الثالث اليوم.

لوكا مودريتش
مودريتش – المصدر @marca

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