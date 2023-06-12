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قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
قرار ستيفن جيرارد بشأن تدريب الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم ليفربول السابق، الإنجليزي ستيفن جيرارد قد حسم موقفه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الرياضي الجديد.

ستيفن جيرارد يوافق

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن ستيفن جيرارد سيقود فارس الدهناء، مؤكدًا أن الاتفاق تم بالفعل.

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وأكدت تقارير بالأمس أن ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، تلقى عرضًا لتدريب الاتفاق وأبدى موافقته المبدئية على العرض، إلا أنه طلب مهلة من أجل التفكير، قبل توقيع العقود بشكل رسمي، ولكن يبدو أنه حسم موقفه وفقًا لجاليتي.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر reuters

وبدأ ستيفن جيرارد مسيرته التدريبية بقيادة رينجرز الأسكتلندي، حيث دربه لمدة 3 سنوات، بداية من صيف عام 2018، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في نوفمبر عام 2021.

وقاد جيرارد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في 40 مباراة، ونجح في تحقيق الفوز 13 مرة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 19 لقاء، ورحل عن قيادته في أكتوبر عام 2022، ولم يتول تدريب أي ناد آخر حتى الآن.

ستيفن جيرارد
جيرارد – المصدر dailymail

الاتفاق بدوري روشن

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي من دوري روشن السعودي في المركز السابع برصيد 37 نقطة من الفوز 10 مرات، والتعادل 7 مرات، وخسر 13 مواجهة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

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