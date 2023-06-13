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كان يعاني من رتق كامل للصمام الرئوي

قسطرة شريانية تُنقذ حياة حديث الولادة بالقصيم

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
قسطرة شريانية تُنقذ حياة حديث الولادة بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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تمكن أطباء القلب في منطقة القصيم من إنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أيام بإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق 30 دقيقة تكلل ولله الحمد بالنجاح .

وقال تجمع القصيم الصحي في بيان له إن أطباء القلب في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم تمكنوا من إنقاذ حياة مولود بوزن 2.9 كجم يعاني من رتق كامل للصمام الرئوي مع صغر شديد في حجم البطين الأيمن ما أدى إلى عدم وصول الدم إلى الرئتين ليتم تحميله بالأكسجين عبر القناة الشريانية الموصلة بين الشريان الأبهر والشرايين الرئوية بسبب انسداد الصمام الرئوي والذي قد يتسبب في إنهاء حياة الطفل .

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متابعة دقيقة

وأوضح الفريق المشرف والمعالج للحالة أن تشخيص هذه الحالة تم من خلال المتابعة الدقيقة أثناء فترة الحمل بواسطة الفريق الطبي المتخصص في قسم قلب الأطفال بالمركز، من خلال إجراء تصوير قلب الجنين بالموجات فوق الصوتية ، ومتابعة صحة الأم أثناء الحمل ، وتنسيق موعد ومكان الولادة ، حيث تم فحص المولود مباشرة بعد الولادة وتأكيد التشخيص وإعطائه العلاج المناسب.

قسطرة قلبية

وأضاف أنه بعد إتمام الفحوصات الطبية السريرية والمخبرية والإشعاعية قرر الأطباء عمل القسطرة القلبية وذلك بوضع دعامة على القناة الشريانية لضمان وصول الدم إلى الرئتين وتغذية الجسم بالأوكسجين ، ليتم بعدها متابعة الطفل في أقسام التنويم من قبل الأطباء ومختصي التمريض والاطمئنان على حالة الطفل لحين خروجه من المستشفى بإذن الله بصحة وسلامة مع ذويه .

الجدير بالذكر أن المركز أجرى خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي أكثر من 151 قسطرة قلب للأطفال.

 

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