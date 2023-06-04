قصة انفجار دماغ شاب بعد تناوله الشبو

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حذر الدكتور عبدالله بن فيصل جراح المخ والأعصاب من خطورة مادة الشبو المخدر، حيث تعد الأعنف على عقول وأجساد مستخدميها والأسرع قتلًا.
وقال الدكتور عبدالله في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، إن الشبو له مسميات عديدة منها الإمفيتامين، الآيس، والجلاس، مؤكدًا أنه علميًا تعد هذه المادة سريعة الإدمان مقارنة بالمخدرات الأخرى، كما أنها شديدة الأعراض بشكل بالغ.
ولفت إلى أن خلال الأسبوع الماضي، جاءت له حالات كثيرة مدمنة للشبو، لذلك قرر التوعية والتحذير من هذه المخدرات، راويًا قصة شاب عمره 21 عامًا تعاطى الشبو، وذلك بعد أن كان جربه في مجلس مع أصدقائه.
وأضاف أنه بعد يومين من التجربة بدأت الأعراض لدى الشاب وذلك بآلام شديدة في الرأس لا يستطيع التحكم بها، وآلام في العين حتى فقد الوعي خلال نقله بالإسعاف، وعندما تم عمل الأشعة تبين أنه أصيب بانفجار في الدماغ ونزيف، ولزم له إجراء عملية ليتعافى بعدها.
وعرض جراح المخ والأعصاب صورًا وفيديو للعملية التي عكست مدى خطورتها وخطورة الشبو الذي أدى إلى هذه الكارثة، محذرًا من هذه المادة التي يتوجب على الجميع الحذر منها والابتعاد عن إدمانها حتى يتم تفادي عواقبها الوخيمة التي تؤدي إلى الهلاك.
🚭قصة الشاب و تعاطي الشبو🚭
الحذر ..
و الحذر …
ثم الحذر ….#الشبو يعد الأعنف على عقول واجساد مستخدميه والأسرع قتلًا 💔
مخاطر مادة الشبو التي يتوجب على الجميع الحذر منها فهو يتسبب بالإدمان الشديد وأضراره تتمثل في العواقب الوخيمة التي تؤدي الى الهلاك.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/xWEZNJWUTn
— 🧠 د. عبدالله بن فيصل الخميس (@ELThursday) June 3, 2023