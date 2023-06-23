قصة تعارف سيدتين من مصر وسوريا في الحرم المكي

روت سيدتان من مصر وسوريا قصة تعارفهما على بعضهما البعض في الحرم المكي بموسم حج هذا العام.

وقالت السيدتان في تصريحات لـ “قناة العربية”: إنهما اجتمعا في الحرم المكي على المحبة، إذ تجمعهما وسادة واحدة وفراش واحد.

ووجهت السيدتان الشكر لجميع العاملين في الحرم على الخدمة المميزة التي يقدمونها، مشيرتين إلى أنهما يعانيان من مرض واحد وهو “الذئبة الحمراء”.