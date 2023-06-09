قصة شاب إندونيسي يحج بيت الله الحرام ليدعو لوالده المتوفى

قرر معلم إندونيسي حج بيت الله الحرام لهذا العام من أجل الدعاء لوالده الذي توفي متأثرًا بفيروس كورونا.

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وبحسب تقرير بثتها قناة الإخبارية، فإن المعلم الإندونيسي مرّ بمرحلة عصيبة من حياته عندما علم بإصابة والده بفيروس كورونا وما تبع ذلك من وفاته.

وخلال التقرير، أردف المعلم الإندونيسي، أنه قرر أداء مناسك الحج هذا العام من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة من حياته، والدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، داخل أطهر بقاع الأرض ومن أمام الكعبة المشرفة.