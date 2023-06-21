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أكد أنها من أهم الأعمال في حياته

قصة عامل قضى 18 عامًا في الحرم المكي بعيدًا عن أهله

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
قصة عامل قضى 18 عامًا في الحرم المكي بعيدًا عن أهله
المواطن - فريق التحرير

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روى عامل بنجلاديشي يدعى شريف أزهر قصة عمله لنحو 18 عامًا في خدمة  الحرم المكي، لم يعد خلالها إلى بلده حتى الآن.

وأوضح الشاب شريف أزهر في حديثه لـ “الإخبارية” أنه فضل خدمة بين الله الحرام في مكة المكرمة على الرجوع مرة أخرى إلى بلده، مؤكدًا أنها من أهم الأعمال التي قام بها في حياته بأكملها معتبرها السبيل الوحيد لراحته.

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خدمته بالمسجد الحرام

وأشار إلى أنه يشعر بالأمان بجوار الكعبة المشرفة، وأنه يقوم على خدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي بكل حب واهتمام، قائلًا “الشوق للأهل والأبناء، لا يعني شيئًا مقابل الخدمة في المسجد الحرام”.

وأضاف شريف أزهر أنه يقوم بإرسال الأموال لعائلته وقضاء العمرة لوالديه ويتواصل معهم، معربًا عن سعادته بعمله بالمسجد الحرام.

 

 

 

 

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