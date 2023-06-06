قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره

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شهدت محافظة الجيزة المصرية، هذا الأسبوع، حادثة غريبة من نوعها أشبه إلى حد كبير بما يحدث في الدراما وعالم السينما.
وفي التفاصيل، توفي رجل يدعى محمود عبدالعزيز عبدالقوي في مدينة العياط بجنوب الجيزة خلال تجهيز قبر صاحبه الذي مات في حادث مروري، فتم دفن الاثنين معًا في ذات القبر.
وقال ابن شقيقه المستشار أحمد عبدالقوي لصحيفة “المواطن“: إن الواقعة بدأت بوقوع حادث مروري بين سيارة ودراجة نارية ومصرع قائد الدراجة النارية، فتم تحرير محضر بوقوع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب عبدالقوي، وأثناء إتمام إجراءات الدفن، توفي صديقه الثاني حزنًا عليه، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه تم التصريح بدفنه مع المتوفى الأول في ذات القبر.
وتابع المستشار، توجه عمي بعد صلاة العصر في كامل صحته ولياقته البدنية ليقوم بالتحضير لدفن أحد أصحابه الذي توفي قبل صلاة العصر بالقرب من القرية، وأثناء الحفر شعر بالتعب وأغمي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي بالمستشفى بعد إجراء الإسعافات الأولية في غضون نصف ساعة، ودفن في المدفن الذي كان يعده لصاحبه وبجواره.