قصر الإليزيه يتهيأ لاستقبال محمد بن سلمان

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شهد محيط قصر الإليزيه في باريس استعدادات أمنية مكثفة، لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يجري زيارة رسمية في باريس.
ولفتت قناة الإخبارية، إلى أنه سيتم مناقشة العديد من القضايا خلال هذه الزيارة، ولعل أبرزها قضايا الطاقة المهمة بالنسبة للجانبين، وأيضًا قضايا تنويع الاقتصاد السعودي وغيرها من القضايا.
وبين مقطع الفيديو، انتشارًا مكثفًا للفرق الأمنية بمحيط القصر الرئاسي، وكذلك داخل أسوار القصر، كما بدا ذلك واضحًا.
وتعكس زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمهورية الفرنسية، ومشاركته في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، الدور القيادي للسعودية، ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
فيديو | استعدادات مكثفة عند قصر الإليزيه في باريس لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذا النهار#ولي_العهد_في_فرنسا#الإخبارية pic.twitter.com/OzRLM6oZUJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 16, 2023