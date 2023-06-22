Icon

السديس: هدفنا الوصول لـ300 مليون مستفيد.. وإبراز رسالة المملكة الوسطية للعالم بـ20 لغة Icon أهمية مشاركة السعودية في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد Icon قصف أوكراني لجسر مهم يربط جزيرة القرم Icon مدن المملكة تتقدّم في مؤشر قابلية العيش العالمي ضمن 140 مدينة Icon ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بباريس Icon صندوق الاستثمارات العامة يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين Icon الجوازات: قدوم 1,499,472 حاجاً من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية Icon حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس Icon المملكة تستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على قرى فلسطينية بالضفة الغربية Icon ماكرون: يجب أن نضع حلولاً لمواجهة تحديات الفقر عالمياً بالتضامن الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم تسفر عن سقوط ضحايا

قصف أوكراني لجسر مهم يربط جزيرة القرم

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
قصف أوكراني لجسر مهم يربط جزيرة القرم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعرض جسر يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلها القوات الروسية جزئيًا، لأضرار في ضربة أوكرانية وفقًا لما ذكرته السلطات الروسية المحلية، اليوم الخميس.

قصف أوكراني للجسر

وقال الحاكم الروسي للقرم سيرغي أكسيونوف: “خلال الليل أصابت ضربة جسر تشونغار ولم تسفر عن سقوط ضحايا”، مضيفا أن السلطات تجري مسحًا للأضرار.

قد يهمّك أيضاً
معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية

معلومات عن رواية الحزام هدية وزير الثقافة لنظيرته الفرنسية

ضبط شحنة كوكايين بـ 130 مليون دولار في هولندا

ضبط شحنة كوكايين بـ 130 مليون دولار في هولندا

ويربط هذا الجسر بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 وجزء من منطقة خيرسون الأوكرانية تحتله القوات الروسية.

عمليات هجومية

وتأتي هذه الضربة الأوكرانية التي أبلغت عنها السلطات الروسية فيما تنفذ القوات الأوكرانية عمليات هجومية منذ مطلع يونيو على العديد من الجبهات، خصوصًا في الجنوب.

وتشكّل شبه جزيرة القرم خصوصًا قاعدة خلفية لوجستية للقوات الروسية المنتشرة في جنوب أوكرانيا. وفي حين تحدّث أكسيونوف عن تضرر جسر واحد، أشار مسؤول روسي في خيرسون إلى تضرر العديد من البنى التحتية، دون تقديم تفاصيل.

لقطات للقصف الأوكراني

قصف البنية التحتية

وأوضح فلاديمير سالدو الذي عيّنته موسكو على رأس المناطق المحتلة في خيرسون، أن قوات كييف “قصفت بنى تحتية مدنية: جسور على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم قرب تشونغار”.

ونشر صورًا تظهر الجسر نفسه وفيه حفرة وأكد أنه وفقًا للتقديرات الأولية استخدمت قوات كييف صواريخ من طراز ستورم شادو البريطانية.

وتُستهدف القرم بشكل منتظم بهجمات الأوكرانية، خصوصا بطائرات مسيّرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم