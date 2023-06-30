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دون أن يُسفر عن خسائر بشرية

قصف قاعدة جوية شرق ليبيا تنتشر بها قوات فاغنر

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٦ مساءً
قصف قاعدة جوية شرق ليبيا تنتشر بها قوات فاغنر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن طائرات مسيّرة مجهولة، شنت قصف على قاعدة جوّية في شرق ليبيا تنتشر فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسيّة، من دون أن يُسفر عن خسائر بشريّة، على ما أعلن مصدر عسكري.

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قصف قاعدة الخروبة الجوّية في ليبيا

وفي التفاصيل، قصفت طائرات مسيّرة مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوّية (150 كيلومترًا جنوب شرقي بنغازي) في ليبيا حيث ينتشر عدد من قوّات (فاغنر) الروسيّة. دون الحديث عن سقوط ضحايا، وفقًا للفرنسية.

اشتابكات ليبيا
اشتباكات ليبيا

ولجأ خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي، منذ من إبريل 2019 إلى يونيو 2020، لمقاتلين تشاديين وسودانيين ونيجيريين وسوريين، وكذلك إلى عناصر من مجموعة فاغنر، في محاولته للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وظل مئات من عناصر فاغنر نشطين في الشرق، منطقة الموانئ النفطية، وفي جنوب ليبيا، بعد مغادرة جزء منهم إلى مالي أو إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

 

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