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بواقع 1.5 مليون مقعد

قطار الحرمين يرفع رحلاته اليومية لـ126 رحلة

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
قطار الحرمين يرفع رحلاته اليومية لـ126 رحلة
المواطن - واس

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رفعت الخطوط الحديدية السعودية عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم حج هذا العام، لتتجاوز 3400 رحلة، بعدد مقاعد يتجاوز 1.5 مليون مقعد، حيث ستكون الرحلات متاحة بين المحطات كافة لتصل إلى 126 رحلة في اليوم الواحد لمختلف الوجهات التي يصلها القطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة اكتمال خططها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن.

اكتمال الخطط التشغيلية

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربي، اكتمال وتفعيل جميع الخطط التشغيلية التي اعتمدتها الشركة لموسم حج هذا العام، واستمرار ارتباط رحلات قطار الحرمين السريع بحافلات نقل مخصصة لنقل الحجاج بشكل مباشر من محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة إلى الحرم المكي الشريف في الاتجاهين.

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رحلات قطار الحرمين

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع نقل خلال موسم شهر رمضان الماضي أكثر من 800 ألف مسافر بدقة التزام بالمواعيد تجاوزت 95%، ويعد أحد أسرع 10 قطارات كهربائية في العالم، ليوفر المشروع المؤلف من 35 قطارًا، خدمات نقل بري تصل مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطات جدة السليمانية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

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