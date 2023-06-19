قطر تدعم جهود الوساطة السعودية الأمريكية في السودان

ثمن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم ، جهود الوساطة السعودية الأمريكية المشتركة في السودان، والتي حققت هدنًا إنسانية متتالية.

كما أشاد محمد بن عبدالرحمن في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لدعم السودان، بجهود الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان.

وأعلن عن تقديم قطر 50 مليون دولار لدعم السودان، وذلك لدعم خطة الاستجابة الإنسانية والخطة الإقليمية للاجئين.

هدنة جديدة

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت السبت الماضي، عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 – 21 يونيو) الساعة (6) صباحًا بتوقيت الخرطوم.

واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.