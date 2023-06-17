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بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية لطهران

قناة العربية: فتح السفارة السعودية في إيران خلال أيام

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٨ مساءً
قناة العربية: فتح السفارة السعودية في إيران خلال أيام
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة “العربية”، في نبأ عاجل لها، بأن السفارة السعودية في إيران والقنصلية في مشهد ستبدآن عملهما بعد عيد الأضحى المبارك.

عمل السفارة السعودية

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه ناقش مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على استئناف البعثات الدبلوماسية والقنصلية عملها في البلدين.

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وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه قريبًا سيتم افتتاح السفارة السعودية في طهران، لافتًا إلى أن إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية لطهران للعمل.

عودة العلاقات مع طهران

وأكد أن المباحثات مع إيران اتسمت بالإيجابية والوضوح، لافتًا إلى أنه يأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم.

وأكد مع نظيره الإيراني على ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مستطردًا أن زيارته إلى طهران تتزامن مع قرب مناسبة موسم الحج حيث تتشرف السعودية باحتضانها للحرمين الشريفين وخدمتها لضيوف الرحمن حجاجًا ومعتمرين.

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