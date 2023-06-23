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توفير كل الخدمات للحجاج لإنهاء فريضتهم بسهولة

قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج
المواطن - واس

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أكدت قوات أمن المنشآت اكتمال جاهزية القوات للمشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ، والقيام بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، بالتكامل مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، عبر إدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين ومساندة ودعم الأمن العام في طوق الانتشار الأمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، ودعم الأمن العام في تنظيم حركة الحشود والمشاة، إضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية ذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.

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سلامة ضيوف الرحمن

وأوضح قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حرص القوات على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وتوفير كل ما يسهم في إنهاء فريضتهم بيسر وسهولة.

جاهزية تامة

على صعيد آخر، وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك خلال رعاية الحفل السنوي الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، الجاهزية التامة لقوات أمن الحج لتنفيذ الخطة الأمنية المعدة لتيسير أداء الحجاج للمناسك ورعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

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