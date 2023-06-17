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تبدأ الساعة السادسة صباحًا غدًا الأحد

قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الدعم السريع، ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في تمام الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد 18 يونيو حتى السادسة صباحًا من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

هدنة السودان

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان عبر “تويتر” اليوم السبت، “نؤكد التزامنا التام خلال هذه الفترة بالوقف الكامل لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يخدم أغراض الهدنة الإنسانية لاسيما تسهيل إيصال المساعدات الانسانية للمدنيين، وزيارة المرافق العامة كالمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء من أجل إصلاحها وإعادة تشغيلها وفتح الممرات الآمنة للمواطنين”.

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وأضاف البيان: “نؤكد التزامنا التام بإعلان جدة واحترام قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب”.

الوساطة السعودية الأمريكية

أشادت قوات الدعم السريع بجهود الوساطة السعودية الأمريكية التي بذلتها خلال المرحلة الماضية لحل الأزمة في بلادنا.

وقال البيان السعودي الأمريكي المشترك: “تعلن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان لمدة (72) ساعة اعتبارًا من تاريخ (18 – 21 يونيو) الساعة (6) صباحًا بتوقيت الخرطوم. واتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان”.

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